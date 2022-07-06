تنظيم "داعش" يتبنى مسؤولية اقتحام السجن في نيجيريا وفرار نحو 900 أسير

ووصفت هذه العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات السطو على السجون التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن اقتحام سجن أبوجا في العاصمة النيجيرية الليلة المنصرمة، ما أدى إلى فرار 879 أسيرًا. ولم يتم حتى الآن القبض على أكثر من 440 سجينًا ما زالوا فارين، حسب رويترز.

ووصفت العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات السطو على السجون التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة، بحسب واينت.

وبحسب السلطات، هاجم إرهابيون من تنظيم بوكو حرام الإرهابي، الليلة المنصرمة (الثلاثاء)، السجن وسمحوا لنزلائه بالفرار وقد فر ما مجموعه 879 سجينا من المنشأة، وتم القبض على 443 منهم فقط حتى الآن".

ووقع اقتحام سجن أبوجا بالتزامن مع هجوم شنه مسلحون على قافلة أمنية تجري الاستعدادات لزيارة رئيس نيجيريا محمد بخاري إلى ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا. نصب هؤلاء الإرهابيون كمينا للقافلة وأطلقوا النار عليها لكن الجيش تمكن من صدهم.

أما عملية اقتحام السجن فتمت حوالي الساعة 22:00 مساء أمس، حسب التوقيت المحلي، في سجن "كوجا" ، وهو سجن من المفترض أن يخضع لحراسة خاصة. قالت السلطات النيجيرية إن إرهابيي بوكو حرام فجّروا عبوة ناسفة قوية أحدثت فجوة في جدار السجن. وقد قُتل أحد السجناء في الانفجار، وهربت حشود من السجناء وكثير منهم أعضاء في التنظيم الإسلامي. وقالت السلطات: "نحن ندرك تمامًا أنهم بوكو حرام، وقد جاؤوا خصيصًا للإفراج عن رجالهم".

ونشر تنظيم بوكو حرام الإرهاب في شمال نيجيريا لأكثر من عقد من الزمان، ويتحمل هذا التنظيم إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" وهو الفرع المحلي لداعش، خلال تلك السنوات المسؤولية عن الهجمات الإرهابية والمعارك التي قُتل فيها أكثر من 35000 شخص. فضلا عن نزوح مليوني شخص آخر عن منازلهم بسببهم.