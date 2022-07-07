الجزائر: الحكم على وزيرة الثقافة السابقة بالسجن أربع سنوات"اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة"

"في قضايا تهم المهرجانات الثقافية ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة"

قضت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بأربع سنوات سجن نافذة في حق وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي "بتهمة تتعلق بالفساد في قضايا تهم المهرجانات الثقافية ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة"

ووفق مصادر محلية جزائرية، يتعلق الأمر بالمهرجان الإفريقي لسنة 2009، و المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية سنة 2007.

وحكمت ذات المحكمة على رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات المفتش العام، الأسبق، لوزارة الثقافة، بن بليدية عبد الحميد، (موقوف) بسنتين حبسا نافذا، وب18 شهرا حبسا موقوفة التنفيذ على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان، لحكيم ميلود، (غير موقوف).بتهم "منح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".

وذكرت بأن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر سبق وأن حكم في أبريل/نيسان المنصرم على خليدة تومي ب 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، وعلى بن بليدية عبد الحميد بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة، وعلى لحكيم ميلود بسنتين نافذة ونفس الغرامة .