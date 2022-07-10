الرئيس الجزائري يقترح على فرنسا العمل على ذاكرة فترة الاستعمار بكاملها

حرب احتلال الجزائر كانت طويلة ودموية جدا وكلها صدمات لا تزال تبعاتها ماثلة إلى اليوم في نظرة كل من الشعبين

قال المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا في ختام اجتماع غير مسبوق جمعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية "إن هذه هي المرة الأولى التي تجري خلالها مناقشة المسائل الجوهرية المتعلقة بالذاكرة من الجانب الجزائري". وجاءت أقوال المؤرخ لوكالة فرانس برس على خلفية مطالبة الرئيس الجزائري تبون القيام بـ"عمل على الذاكرة" المشتركة طوال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وكان تبون قد استقبل المؤرخ المخضرم الذي حمل له رسالة من ماكرون، لأكثر من ساعة، الإثنين المنصرم، في العاصمة الجزائرية، عشية احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وتعتبر المقابلة بين تبّون وستورا غير مسبوقة ولا سيما بعد الانتقادات التي وجهت في الجزائر لتقرير رفعه المؤرخ في كانون الثاني/يناير 2021 إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر. ولا يوصي التقرير الذي استند إليه الرئيس الفرنسي لوضع سياسته حول الذاكرة المشتركة، لا بتقديم اعتذار ولا بإبداء ندم، وهو ما أثار انتقادات حادة في الجزائر ولا سيما من جمعيات للمقاتلين القدامى.

وأضاف المؤرخ أن تبون شرح له "الأهمية الكبرى للعمل على ذاكرة كامل مرحلة الاستعمار" وليس الاقتصار على حرب الجزائر وحدها (1954-1962)، وهو ما يؤيده ستورا نفسه.

وذكّر المؤرخ بأن "حرب احتلال الجزائر كانت طويلة جدا ودموية جدا، واستمرت عمليا نصف قرن" من 1830 إلى 1871. وترافقت مع "تجريد من الأملاك والهوية" إذ "حين كان الناس يخسرون أرضهم، كانوا يخسرون اسمهم"، ومع إقامة "مستوطنة" وصل عدد سكانها الأوروبيين في نهاية المطاف إلى مليون، مقابل تعداد سكاني قدره تسعة ملايين نسمة.

وكلها صدمات لا تزال تبعاتها ماثلة إلى اليوم في نظرة كل من الشعبين إلى الآخر، وهي برأيه "تفسر صعوبة العلاقات الفرنسية الجزائرية".

وأوضح ستورا أن "الناس لا يعرفون ما الذي جرى، إنها مشكلة الانتقال إلى الأجيال الشابة والعمل المشترك".

وأشار ستورا إلى الإشكالية التي ترتب عليها سلسلة من الأخطاء تمثلت بالتركيز على حرب التحرير الوطني في الجزائر تخللتها مواجهات بين مجموعات ذاكرة مختلفة حول المجازر وفرار المستوطنين الأوروبيين الذين يطلق عليهم اسم "الأقدام السوداء" والصراعات على السلطة. وشدد المؤرخ على أهمية ألا "نبقى أسرى تاريخ واحد هو 1962، علينا توسيع حقل أبحاثنا".

وفي الرسالة التي سلّمها بنجامان ستورا، يدعو ماكرون إلى "تعزيز الروابط الوثيقة بالأساس" بين البلدين وكرّر "التزامه بمواصلة مسيرة الاعتراف بالحقيقة ومصالحة الذاكرات"، مشيرا إلى زيارة للجزائر "قريبا".

يذكر أنه حدثت أزمة بين الجزائر وفرنسا في أعقاب تصريحات للرئيس الفرنسي في أيلول/سبتمبر 2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" حول حرب الاستقلال، كرسه "النظام السياسي-العسكري".