مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب وخارجه يشيد بقرار محمد السادس تشكيل هيئات تنظيمية للطائفة اليهودية المغربية

"حزمة التدابير تحت قيادة محمد الاسدس ستسمح بضمان الحفاظ على القيم المقدسة لليهودية المغربية"

أشاد اليهود المغاربة داخل المملكة المغربية وخارجها، في بيان، بالتدابير الجديدة المتعلقة بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية، وسجل” بامتنان عميق وفخر كبير ” ما جاء في بيان للقصر الملكي الذي صدر عقب المجلس الوزاري المنعقد أمس الأربعاء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وجاء في بيان مجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب، أن الطوائف اليهودية المغربية في المملكة والعالم تشيد ب” وجاهة وحكمة التدابير التي تم إعدادها” من أجل إنشاء تنظيم جديد للطائفة اليهودية المغربية قادر على ضمان تدبير فعال ومتناغم لها على مجموع التراب الوطني.

وتابع المصدر ذاته أن هذا التنظيم القانوني الجديد، يمنح لليهود المغاربة في العالم إطارا سيسمح لهم بتعزيز الروابط مع المملكة مع الانخراط بحماس في عملية الدفاع عن القضايا الوطنية.

وحسب البيان، فإن حزمة التدابير هذه، تحت قيادة أمير المؤمنين، ستسمح بضمان الحفاظ على القيم المقدسة لليهودية المغربية، وإعادة تأهيل والارتقاء بالتراث الثقافي المادي واللامادي للرافد العبري كمكون للحضارة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وأضاف أن كل هذه التدابير، التي تم إعدادها بعد التشاور مع ممثلين مؤهلين عن الطائفة اليهودية، “تستجيب لتطلعات اليهود المغاربة، هنا وفي أماكن أخرى، لاستعادة مكانتهم من أجل المساهمة في بناء مغرب موحد ومسالم وديناميكي ومزدهر.

في هذا السياق، أعرب اليهود المغاربة عن "امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه التدابير الجديدة، وعطفه السامي، وهو ما يلبي تطلعاتهم من خلال تقوية أواصر الولاء للعرش العلوي المجيد، والتي لا تنفصم منذ قرون".

وكان وزير الداخلية قد قدم، الأربعاء المنصرم، عرضا أمام الملك محمد السادس، حول تنظيم الطائفة اليهودية المغربية، والذي يقوم على ثلاث ركائز، وهي إحداث المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ولجنة اليهود المغاربة بالخارج، ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية.