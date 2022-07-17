الصومال: مقتل خمسة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدف فندق

قالت الشرطة إن "سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق نور دوب الذي يقصده نواب الولاية"

أكدت الشرطة وشهود في الصومال، اليوم الأحد، أن انفجارا قويا لسيارة مفخخة خارج فندق في وسط البلاد، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، في هجوم تبناه متشددون متحالفون مع القاعدة.

وقالت الشرطة إن "سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق نور دوب الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين".ومن جانبه، صرح الضابط في شرطة جوهر، محمد علي بأن الهجوم تسبب "بمقتل خمسة مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن"، مضيفا "14 شخصا آخرين جرحوا، بعضهم كانوا داخل مبان ليست قريبة من الفندق".

وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة جوهر على بعد حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.

وفي نفس السياق، أعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نُشر على موقع مؤيد للمتشددين

وبعث رئيس الوزراء حمزة عبدي بري الذي أقر البرلمان الصومالي تعيينه في حزيران/يونيو بعد تعديل حكومي، بتعازيه الى أقارب الضحايا وأوعز بتقديم العلاج للجرحى.

ووصف ضابط الشرطة محمد علي الانفجار بأنه "الأكبر على الإطلاق في جوهر" وألحق أضرارا كبيرة بالمباني في المدينة.

وقال مهد إبراهيم أحد سكان جوهر إن الانفجار تسبب في تساقط الشظايا وتصاعد سحب من الدخان والغبار في الهواء، لافتا الى أن قوته دمرت سقف منزله.وأضاف "لم أر مثل هذا الدمار ابدا. رأيت بعض الجثث تنتشل من تحت حطام الجزء الذي انهار من الفندق".

وقال شاهد آخر هو عبد الرحمن شابيلو إن الحطام المتطاير أصاب المارة.وأضاف "رأيت اثنين من المدنيين أصيبا بشظايا على مسافة قريبة من الفندق .. قوة الانفجار شعر بها كل منزل في جميع أنحاء المدينة".