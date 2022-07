رئيس أركان الجيش الإسرائيل يبدأ اليوم زيارته للمغرب يتصدرها "التعاون العسكري والأمني" تستمر ثلاثة ايام

يبدأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الإثنين، زيارته الأولى للمغرب يتصدرها "التعاون الأمني والعسكري" ومن المتوقع أن يلتقي كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية تستمر الزيارة ثلاثة أيام.

وسيرافق رئيس الأركان خلال الزيارة، كل من رئيس لواء العلاقات الخارجية، ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات، وفق المصدر نفسه.

وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أن نائب رئيس الأركان الميجر جنرال هرتسي هاليفي، سيتولى مهام كوخافي خلال فترة غيابه.

من جهته، قال رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين، في تغريدة على تويتر: "هي أول زيارة رسمية له (رئيس الأركان) للمغرب".ولفت السفير إلى أن هذه " الزيارة خطوة إضافية بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، في توطيد العلاقات الخاصة بين البلدين في ضوء التحديات الإقليمية المشتركة".

وكانت إسرائيل قد قامت عام 2020 ، بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والبحرين كجزء من اتفاقيات إبراهيم ، ثم استأنفت العلاقات مع المغرب في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام. سعت إسرائيل إلى حشد المزيد من الدول العربية لهذا التحالف الاستراتيجي من أجل تشكيل جبهة مشتركة ضد التهديد الإيراني وتطوير شراكات في مختلف المجالات.