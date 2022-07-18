الرئيس الجزائري يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي"صفقة غاز لإيطاليا مقابل الاستثمار بـ7 قطاعات"

من المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي ونظرائهم الجزائريين،

حل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، صباح الإثنين، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد، ومن المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي ونظرائهم الجزائريين، في إطار اللجنة العليا المشتركة الرابعة بين البلدين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار" الجزائرية، من المقرر أن تنعقد الجلسة الكاملة للقمة الحكومية الإيطالية الجزائرية الرابعة في عند منتصف غد الثلاثاء. يليها حفل اعتماد الإعلانات الختامية للقمة وتوقيع الاتفاقيات.

بعد ذلك سيتم إصدار بيان مشترك عن مخرجات القمة. وفي نهاية التصريحات للصحافة ، يشارك الوفد الإيطالي برئاسة دراجي في مأدبة غداء برئاسة الجمهورية.

وبعد الظهر، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءا. سيتم افتتاح المنتدى الاقتصادي في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

ويرافق دراغي في زيارته كل من وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورغيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحوّل البيئي روبرتو تشنجولاني، والبنية التحتية والتنقّل المستدام إنريكو جيوفانيني، وتكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

وكان في استقبال دراغي بالمطار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. كما حظي دراغي في خلال زيارته إلى الجزائر، باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.