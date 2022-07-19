"العقد المبرم على صيغة تقاسم الإنتاج يندرج ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها عام 2021"

وقعت شركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية، صباح الثلاثاء، اتفاقاً مع شركات "إيني" الإيطالية و"توتال إينرجي" الفرنسية و"أوكسيدنتال" الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار يخص الرقعة التعاقدية بركين (كتلتي 404 و208)، كما سيسمح الاتفاق بتزويد ايطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة في بيان، أن "العقد المبرم على صيغة تقاسم الإنتاج يندرج ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2021.ولفتت سوناطراك إلى أن "المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لتنفيذ هذه الخطة التنموية يقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي والذي سيسمح باسترداد إضافي يتجاوز مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات ما سيسمح بالرفع من المعدل المتوسط للاسترداد الكلي بـ 55في المئة"

وفي إطار هذا العقد تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عمليات تطوير واستغلال هذه الرقعة عبر برنامج أشغال والذي يتضمن على وجه الخصوص: إجراء الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد بكثافة عالية، و حفر مائة (100) بئر نفطية، وتحويل 46 بئراً إلى آبار تعتمد على تقنية الضخ المتناوب للماء والغاز لتحسين استرداد المحروقات.

وكذا إنجاز مخططات توجيهية لتحسين أداء المنشآت الإنتاجية، واعتماد الحلول الرقمية لتسيير الحقول النفطية، و تنفيذ مشروعين (02) تجريبيين للاسترداد المعزز للنفط (EOR)، و إجراء دراسات ومشاريع بيئية متعلقة بخفض البصمة الكربونية.