رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي بكبار المسؤولين الأمنيين المغاربة في العاصمة الرباط

"الزيارة تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري "

انطلقت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، رسميا في المغرب، اليوم الثلاثاء، باجتماعات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الجنرال الفاروق بلخير، وبوزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي.

واستقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال الفاروق بلخير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بمقر القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في العاصمة المغربية الرباط، حسب موقع هسبريس المغربي.

وكانت الزيارة قد بدأت بجولة في ضريح الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني في حفل إحياء ذكرى، حيث قام بوضع إكليل من الزهور نيابة عن الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، حسب ما أفاد به موقع المعارف.

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وخلال هذه الزيارة، التي يقوم بها أفيف كوخافي، برفقة وفد من هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، والتي تراهن على المزيد من التطور في العلاقات بين البلدين، اللذين أقاما علاقات رسمية بموجب اتفاقيات أبراهام 2020، من المقرر مناقشة صفقات أسلحة بين الجانبين.

وفي هذا السياق أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن "الزيارة تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات"

وسيلتقي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال هذين اليومين، بمسؤولين أمنيين وأفراد من الطائفة اليهودية في المغرب، وسينهي زيارته الرسمية إلى المغرب ويعود إلى إسرائيل بعد غد الخميس.