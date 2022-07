رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي بكبار المسؤولين الأمنيين المغاربة في العاصمة الرباط

انطلقت زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، رسميا في المغرب، اليوم الثلاثاء، باجتماعات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الجنرال الفاروق بلخير، وبوزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي.

واستقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال الفاروق بلخير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بمقر القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في العاصمة المغربية الرباط، حسب موقع هسبريس المغربي.

وكانت الزيارة قد بدأت بجولة في ضريح الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني في حفل إحياء ذكرى، حيث قام بوضع إكليل من الزهور نيابة عن الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، حسب ما أفاد به موقع المعارف.