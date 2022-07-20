المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقا لحصول الرباط على طائرات مسيرة "كاميكازي" لتعزيز الترسانة العسكرية

تبلغ الطائرات المسيرة ”كاميكازي” مدى يصل إلى 1000 كلم، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات،

أكدت صحيفة “هارتس" الإسرائيلية، تعاقد المغرب على مجموعة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، من نوع هاروب، والمعروفة أيضا باسم الطائرات بدون طيار "كاميكازي"يبلغ مداها إلى 1000 كلم، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات، وهي قادرة على الإمساك بالهدف والغوص والانفجار عليه.

وكانت صحيفة “ديفنس نيوز” العالمية المتخصصة في أخبار الدفاع وصفقات التسلح، قد ذكرت أن "المغرب سيوقع اتفاقا مع إسرائيل لصناعة الطائرات المسيرة عن بعد المعروفة بالـ”كاميكازي” إضافة إلى توقيع عدد من "اتفاقيات الدفاع لفائدة تعزيز الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية"

وتبلغ الطائرات المسيرة ”كاميكازي” مدى يصل إلى 1000 كلم، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات، وهي قادرة على الإمساك بالهدف والغوص والانفجار عليه.

وأوردت “هآرتس” أن زيارة رئيس اركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما أيضًا الأسلحة”، يقول الجنرال ران كوتشاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"

وأوضحت المصادر أن كوخافي سيلتقي في زيارته التي ستمتد ثلاثة ايام بمسؤولين أمنيين في البلاد وأفراد من الجالية اليهودية في المغرب، مضيفة أن المسؤول العسكري سينهي زيارته الرسمية يوم الأربعاء وسيعود إلى إسرائيل غد الخميس.