المغرب: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قاعدة بن جرير الجوية ويناقش مع قائدها"التعاون بين القوات الجوية للبلدين"

في أول زيارة علنية وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها أعلى عسكري إسرائيلي يرتدي زيا رسميا لدول عربية.

قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمس الأربعاء، بزيارة قاعدة بن جرير الجوية (54 كلم وشمال مراكش) التابعة للقوات المسلحة المغربية وناقشها مع قائدها حسن محور"التعاون بين القوات الجوية للبلدين" في أول زيارة علنية وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها أعلى عسكري إسرائيلي يرتدي زيا رسميا لدول عربية.

وخلال زيارته للقاعدة الجوية، التقى كوخافي بقائدها، حسن محور، وناقش "التعاون بين القوات الجوية للبلدين. يوم الثلاثاء زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والوفد المرافق له، مقر لواء المظليين في القوات المسلحة الملكية المغربية.

وكان كوخافي قد بدأ زيراته للمغرب، الإثنين المنصرم استمرت ثلاثة أيام، حيث تعاقد مع المغرب على مجموعة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، من نوع هاروب، والمعروفة أيضا باسم الطائرات بدون طيار "كاميكازي"يبلغ مداها إلى 1000 كلم، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات، وهي قادرة على الإمساك بالهدف والغوص والانفجار عليه.

ولتقى كوخافي خلال زيارته التي امتدت ثلاثة ايام بمسؤولين أمنيين في البلاد وأفراد من الجالية اليهودية في المغرب، مضيفة أن المسؤول العسكري سينهي زيارته الرسمية يوم الأربعاء وسيعود إلى إسرائيل غد الخميس.