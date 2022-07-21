مصالح الأمن الجزائرية تلقي القبض على المدير العام السابق لجهاز المخابرات الأمنية التونسية أثناء محاولته اجتياز الحدود

يتهم لونقو بربط علاقات مشبوهة مع عدة أطراف سياسية ورجال أعمال تونسيين، بعدما إستغل منصبه

أفادت وسائل إعلام تونسي، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر رسمي من وزارة الداخلية أن مصالح الأمن الجزائرية، ألقت القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة التونسية لزهر لونقو أثناء محاولته اجتياز الحدود ودخول الجزائر.

وقال موقع موزاييك، أن المصدر من وزارة الداخلية، أكد تسليم المعني للسلطات التونسية، من طرف السُلطات الجزائرية، كونه محل عدة تتبعات قضائية.

يذكر، أن لونغو، كان قد أحيل على التقاعد الإجباري، بعدما شغل منصب مدير عام المصالح المختصة وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامة.

ويقلب لزهر لونقو، إعلاميا بالرجل الغامض، حيث حاول الهروب من تونس الى فرنسا على متن يخت بعد منعه من قبل السلط التونسية يوم 9 مارس/اذار المنصرم من السفر من مطار تونس قرطاج نحو فرنسا.

ويتهم لزنر لونقو بربط علاقات مشبوهة مع عدة أطراف سياسية ورجال أعمال تونسيين، بعدما إستغل منصبه على رأس جهاز الإستخبارات التونسية ليتحوز بعديد الملفات الخطيرة.

وفي شهر أبريل/تسيان من العام المنصرم ، قرر رئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي، تعيين رئيس المكتب الأمني في فرنسا لزهر لونقو، بمنصب رئيس إدارة المصالح المختصة (جهاز المخابرات الأمنية).

وتصف تقارير محلية لزهر لونقو بالشخصية المقربة من حركة النهضة الإسلامية، ومن بين أهم الشخصيات التي حظيت بثقة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.

وجاء تعيين لزهر لونقو بعد أن تداولت الأوساط السياسية والإعلامية قبلها بثلاثة أشهر بعد قرار وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، المقرب من رئيس الدولة، إقالة لونقو مطلع يناير /كانون الثاني من سنة 2021 ، إلا أن المشيشي رفض تلك الإقالة وردَ عليها بإقالة وزير الداخلية وإرجاع لونقو إلى منصبه.