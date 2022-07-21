المغرب: أكثر طلبات الحصول على التأشيرة الإلكترونية تأتي من إسرائيل وأزيد من 4000 طلب جرت الموافقة على أكثر من نصفها

الحكومة تسعى لتعميمه لما يُوفره من سرعة وفعالية، كما أنه يُمَكّن مجموعة من السياح الراغبين في زيارة المغرب

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، ، إن "إسرائيل تتصدر الدول التي قدمت طلبات للحصول على التأشيرة الإلكترونية، مبرزا أن المغرب توصل بأزيد من 4000 طلب جرت الموافقة على أكثر من نصفها"

وأوضح بايتاس أن "التأشيرة الإلكترونية من النظم الجديدة للحكامة في المغرب، وأن الحكومة تسعى لتعميمه لما يُوفره من سرعة وفعالية، كما أنه يُمَكّن مجموعة من السياح الراغبين في زيارة المغرب من تجنب المساطر الإدارية المعقدة، ومن مجموع الطلبات التي تم تقديمها، تم منح 2385 تأشيرة" مشيرا إلى أن "عدد الطلبات الغير المستوفية للشروط، تصل 795 طلبا، بينما تصل عدد الطلبات قيد الدراسة 445 طلبا، في حين تم رفض 58 طلبا من بينها 21 طلب تأشيرة سريعة.

وكانت المملكة المغربية، قد أعلنت ابتداء من 10 يوليوز /تموز الجاري، مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa” عبر المنصة www.acces-maroc.ma، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء.

وقبل أبام، أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم اعتماد هذا الإجراء الجديد تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية.

وأضاف المصدر ذاته، أن التأشيرة الإلكترونية، التي تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، تكرس تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.

وحسب البيان فإن هذه التأشيرة الإلكترونية تعتبر ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها 180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.