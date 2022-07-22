استفتاء حاسم في تونس حول دستور "الجمهورية الجديدة" للرئيس

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ ان قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد قبل عام

يتوجه التونسيون الاثنين إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديموقراطية الناشئة وسط مخاوف من "انحراف سلطوي".

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ ان قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّرا ذلك "بخطر داهم" ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الثورة" و"تركيزا مفرطا للسلطات" حسب منظمات غير حكومية.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.

وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخة أولية ثم قام بأكثر من أربعين تعديلا تخص "أخطاء تسربت" سواء على مستوى تحرير البنود لغويا أو لإضافة مفردات جديدة.

وسجلت هيئة الانتخابات اكثر من 9,3 ملايين ناخب، ولكن من غير المؤكد ان يتوجهوا الإثنين إلى صناديق الاستفتاء التي تفتح من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش إلى الساعة 21,00، للادلاء بأصواتهم خصوصا.