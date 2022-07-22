ثروة قادة البوليساريو في بنوك إسبانيا وبنما والإكوادور والجزائر تثير الاحتقان بمخيمات تندوف

"وزير خارجية البوليساريو" يحوز على ممتلكات فاقت 50 مليار جزائري في إسبانيا وبنما والإكوادور

كشف منتدى ”فورساتين” في تقرير له عن تورط شبكة تتصل بجبهة البوليساريو تسهل على قادتها عمليات شراء منازل في الخارج والدخول بنسب مئوية في عدد من كبريات الشركات والمضاربة في البورصات العالمية في كل من إسبانيا وبنما والاكوادور وموريتانيا والجزائر.

وتحدث التقرير عن أملاك "وزير خارجية البوليساريو"، الذي يحوز على ممتلكات فاقت 50 مليار سنتيم جزائري في إسبانيا وبنما والإكوادور، في وقت يملك عدد من القياديين البارزين، عقارات باهظة الثمن بدول الجوار، من بينهم الطالب عمي ديه، قائد الناحية العسكرية السابعة "المسؤول عن أملاك البوليساريو بموريتانيا خاصة بنواذيبو"

و همت المعطيات الحديث عن مصاريف "وزارة الخارجية" بجبهة البوليساريو بدءا بالوزير محمد سالم ولد السالك، الذي يتقاضى من الدولة الجزائرية راتبا شهريا يقدر بـ 12 ألف دولار ، وتدفع الجزائر كذلك مصاريف التمثيليات الدبلوماسية والعاملين بها ، والتي تفوق عشرات الآلاف شهريا.

وأفاد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي المعروف اختصارا بـ”فورساتين” عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أنه بعد فضيحة وزير الخارجية وتهريبه للأموال لفتح مصحات طبية بكل من بانما والإكوادور، بأموال مهربة من المخيمات، يبدو أن الأمر لا يتعلق بوزير الخارجية لوحده، رغم أنه أكثر من تم تسريب معطيات عنه، خاصة ما يتعلق بابنه، إضافة إلى معلومات أخرى عن أخيه المدعو ” بولسان”، السفير في ” كوبا” والمعين بدعم منه شخصيا.

وتحدث التقرير عن "مؤسسة الهلال الأحمر" بجبهة البوليساريو، التي ليست سوى شركة لتبييض وغسل الأموال داخل المخيمات، والمسؤولة عن بيع وتهريب المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية، وهي ذات المؤسسة التي تقوم بتأسيس الشركات الوهمية ببنما، عن طريق شركات وهمية أخرى، يقودها أبناء قياديين وأتباع لقيادة الجبهة.