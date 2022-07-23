نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن ترك أمر الحكم للمدنيين في البلاد

قال حميدتي" في بيان له، "أخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بأزمات هي الأخطر في تاريخها الوطني الحديث

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مساء الجمعة، أن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية.

وقال ، محمد حمدان دقلو "حميدتي" في بيان له، "أخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بأزمات هي الأخطر في تاريخها الوطني الحديث، أزمات تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتفرض علينا جميعا وقفة أمينة وصادقة مع النفس، وتحملا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية"، حسب موقع العربية.

وأردف حميدتي، أن انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود البلاد حتما للانهيار، وهو ما لن نكون جزءا منه ولن نصمت أو نسكت إطلاقا عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها،

وأضاف حميدتي قائلا: "إنني أراقب وأعلم تماما المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد وأدعو من هذا المنبر كل الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية، فقد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شرا".

وتابع حميدتي في بيان له، "قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي الـ12 من الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدَّد لاحقاً.

ويشهد السودان منذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 تظاهرات حاشدة رفضاً لحكم العسكر وللمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، شهدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة قمع الجيش لها.