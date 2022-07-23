المغرب يستعد لتسلم 36 مروحية هجومية من نوع “أباتشي 64” الأمريكية

القوات المسلحة الملكية المغربية، تستعد لاستلام 36 مروحية هجومية أمريكية الصنع من طراز أباتشي

أفادت تقارير إعلامية مغربية، أن المغرب يستعد لاستلام 36 مروحية هجومية من نوع أباتشي 64، كان قد اشتراها في شهر نونبر/تشرين الثاني 2020، بقيمة إجمالية تقدر بـ 4.25 مليار دولار، بغية مواجهة المملكة لأي تهديدات محتملة خلال الظرفية الحالية أو في غضون السنوات القادمة.

ولأول مرة منذ عام 2005، شاركت “أباتشي” الحربية الأمريكية في مناورات “الأسد الإفريقي”، إذ استقطبت قوات الحرس الوطني لولاية يوتا 4 مروحيات مقاتلة لدعم التمارين الضخمة التي أقيمت في المغرب، حسب موقع اليوم 24 المغربي.

وأضافت التقارير، أن القوات المسلحة الملكية المغربية، تستعد لاستلام 36 مروحية هجومية أمريكية الصنع من طراز أباتشي AH-64 Guardian E وهي أحدث نسخة من المروحية الشهيرة وتتمتع ببعض التحسينات والميزات الجديدة منها، تم تزويد هذه المروحية بمحركات جنرال إلكتريك T700-GE-701D القوية ، حيث تم زيادة قوة المحرك الواحد من 1800shp إلى 1994shp وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 300 كم / ساعة .

وبحسب المصادر ذاتها، أن طائرات “أباتشي” الحربية الأمريكية، تحتوي كذلك على شفرات دوارة مركبة جديدة مصممة لتحمل ضربات من المدافع المضادة للطائرات 23 ملم، كما تم تحسين قدرات الرصد والاستشعار وقد تحسن قدرات التشغيل الليلي للنسخة AH-64E علاوة على ذلك تستطيع التحكم في اثنين من الطائرات بدون طيار.

وما تزال “أباتشي” أفضل طائرة هليكوبتر هجومية منذ إطلاقها لأول مرة في عام 1989. وتستخدم مروحيات الجيش ذات المحركين، التي طورتها شركة ماكدونيل دوغلاس (بوينغ الآن)، من قبل مصر واليونان وإسرائيل وهولندا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.