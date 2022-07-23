تونس: بيان منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية "يكفر" الرئيس قيس سعيّد

وصف البيان سعيد بـ”الطاغوت” واعتبر أن الدستور الجديد يدعو إلى “الإشراك بالله

تداولت صفحات اجتماعية في تونس قبيل الاستفتاء على دستور يُتوقع أن يغير الواقع السياسي في البلاد صورة بيان منسوب لتنظيم “الدولة الإسلامية” “يُكفّر” فيه الرئيس قيس سعيد.

ووصف البيان سعيد بـ”الطاغوت” واعتبر أن الدستور الجديد يدعو إلى “الإشراك بالله، وهو أشد حربا على الإسلام وأكثر تعزيزا لمبادئ العلمانية الشركية”، مستنكرا لجوء سعيد إلى حذف “دين الدولة” في الدستور الجديد، حسب موقع القدس.

من جهة أخرى تداول نشطاء فيديو لإنزال إمام جامع الميناء في مدينة صفاقس من طرف المصلين بعد دعوته لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي اعتبر أنه يعزز الحكم الفردي في البلاد.

وفي هذا السياق، وعلق الناشط السياسي المؤيد لسعيد رياض جراد بقوله “هنيئا لدعاة “الديمقراطيّة المزيّفة” الذين اعتبروا الدستور الجديد دستور الخلافة وما قبل الحداثة، أنتم الآن على نفس الموقف من الدّستور مع “داعش”، كلاكما رافض له”.

ومن جهتها، سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات في مدينة المنستير خروقات كبيرة في الحملة الانتخابية المرافقة للاستفتاء، أبرزها قيام عدد من الأطفال برفع لافتات كتب عليها نعم للدستور الجديد.

ويتوجه التونسيون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديموقراطية الناشئة وسط مخاوف من "انحراف سلطوي".