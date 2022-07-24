إثيوبيا تعلن مقتل نحو مائة من مسلحي "حركة الشباب" تسللوا عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد

"جرى تطويق" المجموعة "ثمّ تدميرها بالكامل"، حسب البيان الذي أوضح أن عناصر المجموعة اعتقلوا عندما أرادوا عبور

أعلنت سلطات المنطقة الصوماليّة في إثيوبيا عن قيامها بتدمير مجموعة من "حركة الشباب" الإسلاميّة المتشدّدة التي دخلت إليها من الصومال المجاورة، تسللوا داخل الأراضي الإثيوبيّة، مؤكدة أنها قتلت "أكثر من مئة" عنصر منهم.

وقال مكتب الاتّصال في المنطقة الصوماليّة الواقعة بجنوب شرق إثيوبيا، في بيان نشر السبت على فيسبوك، إنّ "مجموعة مسلّحة من الشباب دخلت قبل أربعة أيّام عبر مكان يسمّى أتو في قطاع أفدير بالمنطقة الصوماليّة".وأضاف أنه "جرى تطويق" المجموعة "ثمّ تدميرها بالكامل"، حسب البيان الذي أوضح أن عناصر المجموعة اعتقلوا عندما أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد أكثر من مئة كيلومتر من الحدود مع الصومال.

وأضاف البيان "قُتِل خلال العمليّة التي استمرّت ثلاثة أيّام، أكثر من مئة عنصر من المجموعة الإرهابيّة" ودمِّرت 13 آلية.

وكان مسؤولون إداريّون وسكّان من منطقة باكول في الصومال، على الجانب الآخر من الحدود، تحدثوا لوكالة فرانس برس الخميس عن هجمات شنّها متمرّدو حركة الشباب في اليوم السابق على بلدتي أتو وييد اللتين تشتملان على قواعد عسكريّة تضم قوّات تابعة لوحدة خاصّة من الشرطة الإقليميّة (ليو) في المنطقة الصوماليّة الإثيوبيّة، تشارك في حماية الحدود بين البلدين.

ووصف أحد أعضاء إدارة منطقة حودر في الصومال المعارك التي دارت بأنها "أعنف معارك يشهدها محيط البلدتين". وقال المسؤول محمد معلم إن المعارك "استمرّت قرابة ستّ ساعات قبل صَدّ المسلحين"، مشيرا إلى "سقوَطَ قتلى وجرحى من الجانبين".

ومنذ 15 عاما تخوض جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بالقاعدة، تمردا ضد الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وقوّة من الاتّحاد الإفريقي مكوّنة من جنود يتحدّرون من خمس دول إفريقيّة بينها إثيوبيا وكينيا.