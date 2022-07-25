محكمة مصرية تطالب ببث تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل طالبة المنصورة تحقيقا ل"الردع العام"

تابعت المحكمة "فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

طالبت محكمة مصرية، أمس الأحد، ببث تنفيذ حكم اعدام الشاب الذي دين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق "الردع العام المبتغى".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودًا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودًا"، وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي "تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الاجراءات".

وتابعت المحكمة "فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

وفي السادس من تموز/يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالاعدام بحق شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

أثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشارها وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

وفي نيسان/ابريل، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2021 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام بعد الصين وايران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 83 حكما بالإعدام.

ويذكر أنه في أواخر التسعينات بث التلفزيون المصري تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وابنائها في شقتهم بغرض السرقة.