تونس: إجمالي نسبة الإقبال على الاستفتاء بلغت 13.6 في المئة بحلو الساعة 3.30 بعد الظهر (مليون و213 شخص)

بلغ العدد الاجمالي للمصوتين مليون و213 شخص اي بنسبة 412 ألف أناث وبنسبة 34 بالمئة و8501 ذكور بنسبة 66 بالمئة.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في توني فاروق بعسكر، بعد ظهر الإثنين، إن "نسبة الإقبال على التصويت على مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء لحدود الساعة الثالثة والنصف مساء بلغت 13، 6 بالمئة."في ما بلغ العدد الاجمالي للمصوتين مليون و213 شخص لحدود الثالثة والنصف مساء ( 412 ألف أناث وبنسبة 34 بالمئة و8501 ذكور بنسبة 66 بالمئة)

وكانت عملية التصويت على الاستفتاء قد انطلقت صباح اليوم الإثنين، وسط دعوة حزب النهضة للمقاطعة، ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف بتأسيسه لنظام رئاسي يتعارض مع النظام البرلمان الذي جاء به دستور ما بعد ثورة الياسمين 2011 في تونس .

ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء. وندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد وبحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014.