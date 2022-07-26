استفتاء تونس/ قيس سعيد: "البلاد دخلت مرحلة جديدة" و"يجب محاسبة كل من أجرم في حقها"

سيغما كونساي:"تصويت 92.3 في المئة بـ"نعم" على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز سعيّد على معارضيه"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، إن "تونس دخلت مرحلة جديدة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد"وتابع "المشروع الذي تم تقديمه من طرف الهيئة الاستشارية كان بعيدا عن احتياجات الشعب، ولا تغرّك الأرقام، فالعالم دخل مرحلة جديدة والمفاهيم القديمة تجاوزها الزمن".

وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 في المئة بـ"نعم" مقابل 7.7 في المئة صوتوا بـ"لا" على الدستور الجديدوهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.

وأكد قيس سعيد، على أن "أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة"

وفي السياق خرجت أعداد كبيرة من التونسيين، مساء الإثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنجاح الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.

وكانت لجنة الانتخابات التونسية، قد أعلنت عن إغلاق صناديق الاقتراع في البلاد في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت أبوابها أمام التونسيين في الساعة السادسة صباحا، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق "تنشد فيه البلاد طي صفحة الماضي"