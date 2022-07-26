المغرب وإسرائيل يبحثان تطوير برامج مشتركة في الابتكار والبحث العلمي ومنح التأشيرات للطلبة والباحثين

تشجيع حركية الطلبة والباحثين، وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أمس الاثنين، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج بمقر الوزارة بالرباط، لتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن تشجيع حركية الطلبة والباحثين، وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالطاقة الخضراء والفلاحة المستدامة والقطاع الصحي، بالإضافة إلى مجال الصناعات الحديثة.

وقال عبد اللطيف ميراوي، إن "اللقاء الذي جمعه بوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي “يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التقارب مع إخواننا الإسرائيليين." مشددا على أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطوير البحث العلمي وإجراء تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مبرزا أن “المغرب يطمح إلى فتح آفاق واسعة مع إسرائيل في ما يتعلق بالبحث العلمي”.

ومن جهته قال عيساوي فريج إن "هدف الزيارة هو تحقيق التقارب والتعايش مع المملكة المغربية، مبرزا أن الملك محمدا السادس أرسى معالم هذا التقارب ودفع به إلى الأمام"

وشدد فريج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المغرب يمثل دولة تعايش وسلام، وشريك أساسي لدولة إسرائيل”، داعيا إلى الاهتمام بالمواطن لأنه هو أساس أي عملية سلام بين المغرب وإسرائيل .وأضاف فريج "أي خطوة نحو المستقبل تبدأ أولا بإرساء الحوار وقيم التعايش بين الشعبين"، مبرزا أن "التقارب المغربي الإسرائيلي في الطريق الصحيح"