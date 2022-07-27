تونس: هيئة الانتخابات تؤكد أن أكثر من 90 بالمائة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد

اتهمت جماعات المعارضة السلطات بتضخيم الأعداد، وقالت إنها لا تزال تعترف بدستور 2014

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 94,6 بالمائة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد، مشيرا الى نتائج أولية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين أن نحو 2,6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9,3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع.

وكان سعيد قد تحدث عن "مرحلة جديدة" في خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قائلا إن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، مضيفا "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".

واتهمت جماعات المعارضة السلطات بتضخيم الأعداد، وقالت إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي، حسب موقع الغد.

وقالت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، إن الهيئة الانتخابية قامت بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".

ويتضمن الدستور الجديد تغييرات تعيد السلطة إلى الرئاسة بعيدا عن البرلمان الذي أصبح- بالنسبة لأنصار سعيد- مرادفا للمشاحنات السياسية وشلل الحكومة.

بعد إعلان هذه التقديرات، نزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال "بالانتصار" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بالاعلام التونسية.