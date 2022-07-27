البوليساريو تعلن مقتل قائدها في "الناحية العسكري الرابعة خطرى سعيد بره بطائرة مسيرة مغربية

الجبهة:"سماع دوي انفجارات متواصل في المنطقة زمور قرب الجدار الأمني نتيجة سقوط قذائف صاروخية"

ذكر ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير في تغريدة، اليوم الأربعاء، قائد الناحية العسكرية الرابعة خطرى سعيد بره، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين" بطائرة مسيرة مغربية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو، اليوم الأربعاء، أن "طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المغربية رصدت مركبة متحركة على مقربة من الجدار الرملي كانت تحمل على متنها قائد الناحية العسكرية الرابعة خطري ولد سعيد ولد برة، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين"

وأكدت ذات المصادر انه قد سمع دوي انفجارات متواصل في المنطقة زمور قرب الجدار الأمني نتيجة سقوط قذائف صاروخية.وتشير المعطيات الأولية، أن الأمر يتعلق بخطري ولد سعيد ولد برّة المنحدر من قبيلة الرگيبات “البيهات” وبحسب المصادر الإعلامية للبوليساريو "يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة"، والذي قضى خلال محاولته الإقتراب من الجدار على مستوى منطقة “امهيريز”.