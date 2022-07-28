الجزائر توقع إتفاقا مع النيجر ونيجيريا لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء

المشروع يؤكد أن الدول الإفريقية تستطيع اقامة مشاريع كبرى فيما بينها وهو ما يسمح بتأمين موارد الطاقة في افريقيا

وقعت الجزائر مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا، اليوم الخميس، للشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، تتويجا لأشغال الإجتماع الوزاري الثالث لوزراء الطاقة،"المشروع يؤكد أن الدول الإفريقية تستطيع اقامة مشاريع كبرى فيما بينها وهو ما يسمح بتأمين موراد الطاقة في افريقيا"

وكانت الدول الثلاث اتفقت في يونيو/حزيران على إحياء المحادثات بشأن المشروع، الذي يمثل فرصة لأوروبا لتنويع مصاردها للغاز.

وبحسب موقع "النهار"الجزائري، وقع المذكرة عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. وعن دولة نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية تيميبري سيلفا. وعن الجانب النيجيري وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة ماهامان ساني محمدو. بالإضافة كذلك إلى حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار

كما أن التوقيع على الإتفاقية جاء تتويجا لأشغال الإجتماع الوزاري الثالث لوزراء الطاقة. لكل من بلدان الجزائر النيجر ونيجيريا المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.

من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، على هامش التوقيع، أن مدكرة التفاهم تعبر عن إرادة الأطراف الثلاث في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير، مضيفا أن هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الإنطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام.

وأضاف عرقاب، أنه من اهم القرارات تشكيل لجنة تقنية و لجنة مراقبة رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأولية للدراسة. كما أن إجتماع اليوم مكمل الإجتماعات الفارطة وتوصلنا الى قرار وضع مذكرة تفاهم لمواصلة كل البرامج التي قررناها لانجاز المشروع.

ومن جهته أشار وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا تيميبري سيلفا، إلى أن مذكرة التفاهم هي متابعة للمشروع بين البلدان الثلاث و الاتفاق اليوم هو للعمل شويا من اجل التأمين الطاقوي الأفريقي.

وقال وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان ساني محمدو، أن هذا الاجتماع الثالث متفائلون تجاه انجاز هذا المشروع والذي يهم البلدان الثلاث. كما أن المشروع ايضا سيساهم في تأمين الطاقة للبلدان الأفريقية.