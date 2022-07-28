مصرع إسرائيليين إثر حادث سير في سيناء

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن سبعة سائحين إسرائيليين أصيبوا اليوم الخميس في حادث طريق في شبه جزيرة سيناء المصرية.وقد توفي اثنان منهم. وتم إرسال مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات في إسرائيل.

ووقع الحادث في منطقة نويبع في سيناء على بعد 20 دقيقة بالسيارة من المعبر الحدودي مع إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مصر منحت إسرائيل إذنًا خاصًا لنقل المروحيات إلى مصر، لكن بيان الجيش الإسرائيلي قال إن القوات ستنقل الجرحى عند الحدود. ومن المقرر نقل الجرحى إلى مركز سوروكا الطبي في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل.

وقال أحد الجرحى الإسرائيليين لقناة “كان” إن المجموعة كانت متوجهة إلى معبر طابا الحدودي مع إسرائيل عندما وقع الحادث ، وألقى باللوم على السائق. وقالت المرأة “كان السائق يقود بسرعة فائقة وتجاوزه واصطدم بسيارة قادمة”