المغرب: وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية يزور مدينة الصويرة وفضاء "بيت الذاكرة"

فريج:"تفرد النموذج المغربي للتعايش بين الديانات تجسد الحكمة والرؤية المتبصرة والنيرة لمحمد السادس"

زار وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيليى عيساوي فريج، مدينة الصويرة (غرب المغرب)، وفضاء “بيت الذاكرة”، وبعض المواقع بالمدينة العتيقة، "واحة القيم العالمية والتعايش بين مختلف الديانات السماوية التوحيدية".

وأشاد فريج، في كلمة بالمناسبة، بالاستقبال الحار الذي خصص له بهذه المدينة العريقة، مبرزا الهوية المتعددة للمملكة بتعدد روافدها (العربية، الأمازيغية، واليهودية، والأندلسية..)، التي ارتوت جذورها من جداول التعددية الثقافية؛ وسلط الضوء، في هذا السياق، على تفرد النموذج المغربي للتعايش بين الديانات، موضحا أنه “يجسد الحكمة والرؤية المتبصرة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأشار الوزير ذاته إلى أن جميع الديانات السماوية هي في خدمة الإنسانية، معربا، في ختام كلمته، عن سعادته الكبيرة بهذه الدعوة التي مكنته من اكتشاف هذه المدينة، التي تجاوز صيتها الحدود الوطنية.

ومن جهته قال طارق العثماني، إن "المباحثات واللقاءات المتعددة والمثمرة التي أجراها فريج مع كبار المسؤولين المغاربة ستسمح بتعميق وتقوية الروابط بين البلدين، من خلال مشاريع مشتركة في مختلف ميادين التنمية"، معربا عن "الاستعداد التام للمجلس الجماعي لمدينة الصويرة لإقامة شراكات، وتوقيع اتفاقيات توأمة، وإرساء مشاريع مشتركة قصد المساهمة في تعزيز هذا التعاون بين البلدين".

واستقبل عيساوي فريج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، والوفد المرافق له، في أجواء ودية وأخوية، بالفضاء الرمزي لدار الصويري، من قبل رئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، بحضور مستشار الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة -موكادور، أندري أزولاي، وفاعلين محليين آخرين.