الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال الأمريكية للتنديد بـ"التدخل غير المقبول" بشؤونها

الجرندي "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام"

استدعت الخارجية التونسية، أمس الجمعة، القائمة بالأعمال الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي، وذلك على خلفية تصريحات أمريكية بخصوص الاستفتاء على الدستور.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، إن الاستدعاء جاء "بشأن البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس"، مضيفة أن الاستدعاء "جاء أيضا بسبب التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا (لم تسمه) أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه لبرنامج عمله"، معتبرة أنها "تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية".

وتابع البيان، أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي "أبلغ القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس"، مردفا أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني"، حسب وكالة الاناضول للانباء التركية.

وكانت واشنطن قد اعتبرت في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس الماضي، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد، حسب وكالة الاناضول للانباء التركية

وفي نفس السياق، أفاد بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، قال إن بلاده "دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار".

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء الماضي، أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين)".