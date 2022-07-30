رئيس الصومال يعلن رسميا دخول بلاده في مجاعة

، يواجه أكثر من 7 ملايين صومالي نقصا حادا في الغذاء مع ما يقرب من نصف مليون يحدقون في مجاعة

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت، إن بلاده تمر رسميا بمجاعة، داعيا إلى استجابة محلية ودولية سريعة، وأعلن عن وفيات مرتبطة بالجوع في البلاد.

ووفقا لتقارير عالمية، يواجه أكثر من 7 ملايين صومالي نقصا حادا في الغذاء مع ما يقرب من نصف مليون يحدقون في مجاعة، مشيرين إلى أن اعتراف الرئيس الصومالي يؤكد التأثير المدمر للجفاف على الصوماليين.

وكان أمين عام الجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد قال إن دولة الصومال تقترب من مجاعة حقيقية نتيجة قلة وقحط الأمطار، ما قد يعرض الملايين للخطر.

وأوضح أنه تم بحث القضية الصومالية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، قائلا إن هذا الأمر تم بحثه ولدينا بعض الأفكار الأساسية كيف ننطلق في مساعدة الشعب الصومالي. جاء هذا بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".