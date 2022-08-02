الرئيس الجزائري مهتم بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس" وبلاده "تستوفي شروط الالتحاق"

تداعيات سياسية بنكهة اقتصادية، دفعت الجزائر إلى بحث إمكانية الانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده مهتمة بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية "بريكس" وأن بلاده " تستوفي شروط الالتحاق" وذلك في سياق مطبوع بالتوتر على أكثر من صعيد خاصة بينها ودول البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الجزائر قد قطعت كل قنوات التواصل مع المغرب، وعلقت معاهدات واتفاقيات ثنائية مع اسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، واتجهت السلطات الجزائرية إلى إيطاليا وتوقيع عقود توريد الغاز قبل أن يصطدم بعراقيل السياسية، ظهر جليا ذلك بعد تقديم رئيس الوزراء الإيطالي استقالته مباشرة بعد عودته من الجزائر.

تداعيات سياسية بنكهة اقتصادية، دفعت الجزائر إلى بحث إمكانية الانضمام إلى مجموعة بريكس، إذ قال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، أمس في حوار تلفزيوني،