رئيس جنوب إفريقيا يطلق تصريحات عدائية تجاه المغرب ويحشد الدعم لجبهة البوليساريو

رئيس جنوب افريقياك"سنواصل التعبئة لأجل دعم جبهة البوليساريو واضعا القضية الفلسطينية والصحراء في كفة واحدة"

قال رئيس جنوب إفريقيا في خطاب أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم متحدثا عن المعالم الرئيسية للسياسات العامة للجمهورية خلال المرحلة القادمة، "سنواصل التعبئة لأجل دعم جبهة البوليساريو واضعا القضية الفلسطينية والصحراء في كفة واحدة"

ووفق نص خطاب سيريل رامافوزا متحدثا مع قيادات الحزب: “لن نرتاح والصحراء الغربية لا تزال تحت الاحتلال” ودعا إلى "دعم أكبر للطرح الذي تحمله جبهة البوليساريو التي تعسكر بتندوف في الجزائر.

هذا الدعم المتواصل من جنوب إفريقيا والجزائر فرض على المغرب عودة قوية إلى الاتحاد الإفريقي مكنته من محاصرة الكثير من المناورات التي كانت تضر بمسار الملف، حيث كانت هاتان الدولتان تتحكمان في بعض الهيئات المؤثرة وأبرزها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، كما نجحت الدبلوماسية المغربية في تحييد جنوب إفريقيا حتى لا تترأس آلية “ترويكا” التي شكلها الاتحاد لمواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة دون تدخل مباشر.