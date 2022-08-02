تونس: هيئة الانتخابات ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور، من"الأفضل لهم التشكيك في أشياء أخرى"

بوعسكر:"ثلاثة طعون شكلية وردت من حزب" آفاق تونس" وحزب "الشعب يريد" ومنظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية"

رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير، معلنا عن تلقي ثلاثة طعون شكلية وردت من حزب" آفاق تونس" وحزب "الشعب يريد" ومنظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية، وقال من ن "الأفضل لهم التشكيك في أشياء أخرى".

وأضاف أن "عددا من أحزاب المعارضة أرادت التشكيك في نتائج الاستفتاء"، واصفا ما قامت به "بالزوبعة السياسية التي لا أساس لها"، لافتا إلى أنّ "المحكمة الإدارية لن تستطيع بعد النظر في الطعون الحكم بإلغاء الاستفتاء لأن الطعون شكليّة"

ونوه بوعسكر إلى أن نسبة الإقبال (هي 30.5 في المئة) "لا يمكن اعتبارها ضعيفة حتى بالمقارنة مع نسب إقبال خارج تونس"، واصفا عمليات التشكيك ومطالب إعادة الفرز بـ"العبث".

وعن المشككين في نتائج الاستفتاء، رد بوعسكر أنه "من الأفضل لهم التشكيك في أشياء أخرى، لأن تونس ليست من الدول التي ستقوم بتزوير نتائج التصويت، ونحن تجاوزناها منذ سنة 2011 ودون رجعة" وفق تعبيره.

وشدد على أن الهيئة ستتقدم بقضايا ضد كل من تعرض لأعضائها بالسب والشتم وهتك الأعراض، وكل من اتهم الهيئة بتزوير نتائج الاستفتاء عليه أن يثبت ذلك ويتحمل مسؤولية اتهاماته أمام القضاء.و أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت، ولن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء، التي من المزمع الإعلان عنها في قادم الأيام.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن الثلاثاء المنصرم أن 94,6 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قد صوتوا بالموافقة.وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 2,756,607 ناخبا من أصل 9,3 مليون يحق لهم التصويت.