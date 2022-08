رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب يوقع عقد لبناء سفارة دائمة لبلاده في الرباط

وقع رئيس المكتب الإسرائيل لدى المغرب دافيد غوفرين، أمس الثلاثاء، عقدا لبناء سفارة إسرائيلية دائمة في المغرب،وكتب غوفرين على تويتر "سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية الدائمة في المغرب مع المهندسين وشركة البناء المغربية. وبهذا سنبدأ باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب"

وسيكلف بناء السفارة الإسرائيلية لدى الرباط 4 ملايين دولار (حوالي 4 ملايين يورو) وسيتم بناؤها على نفس العقار الذي كان يضم مقر مكتب الاتصال الإسرائيلي السابق قبل إغلاقه في عام 2000.