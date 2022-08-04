ردا على التقارب المغربي الإسرائيلي: الجيش الجزائري ينشر صواريخ الدفاع الجوي من طراز إس-350 عند الحدود مع المغرب

رد جزائري على التقارب المغربي الإسرائيلي وتوقيع البلدين على شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة باراك-8.

نشرت وسائل إعلام جزائرية صورًا تظهر أن الجيش الجزائري نشر أنظمة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز إس-350 في قواعد عسكرية جزائرية قريبة من الحدود الشرقية للمغرب، مؤكدة بأنها رد جزائري على التقارب المغربي الإسرائيلي الأخير والذي توج بزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والتوقيع البلدين على شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة باراك-8.

وتظهر الصور التي تم التقاطها من قاعدة بوفاريك، وهي خاصة بمنظومة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز إس-350، بعد شرائها من روسيا فى العام 2020، لتصبح بذلك الجزائر أول مشغل خارجي لمنظومة الدفاع الجوي الحديثة إس-350.

تقع هذه القاعدة الجوية على بُعد 115 كيلومترا فقط من الحدود المغربية، وهي مسافة في مدى نظام S-350 تقع مدينة وجدة المغربية الحدودية على بعد 15 كيلومترا إلى الغرب.

ويبدو أن الصور سربتها القيادة العسكرية الجزائرية لإظهار قوتها المسلحة في مواجهة المغرب الذي سيدخل قريبًا أنظمة باراك-8 للخدمة الفعلية.

تم تصميم نظام الدفاع الجوي الصاروخي أرض-جو إس-350 لاعتراض كل من الطائرات المأهولة و الصواريخ البالستية، حيث يبلغ مدى صواريخ إس-350 نحو 120 كيلومترًا ضد الطائرات المأهولة و 30 كيلومترًا ضد الصواريخ. هذه النطاقات تجعل إس-350 نظاما مُتوسط المَدى.