تقرير: المغرب ينشر طائرات مسيرة بمنطقة السمارة في الصحراء لمراقبة تحركات البوليساريو

البوليساريو رصدت عبر صور جوية وجود عدد من طائرات "كاميكازي" بمحيط مطار السمارة في الصحراء"

أفادت مصادر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو، أن "الجيش المغربي قام بنشر عدد من الطائرات المسيرة المعروفة باسم ’كاميكازي’ في منطقة السمارة بالصحراء من أجل استخدامها لمراقبة تحركات عناصر البوليساريو".

وحسب ذات المصادر، فقد رُصدت عبر صور جوية وجود عدد من طائرات "كاميكازي" بمحيط مطار السمارة في الصحراء، في إشارة إلى عزم القوات المغربية لاستخدام هذه الطائرات ضد تحركات عناصر البوليساريو التي تقترب من الجدار الأمني المغربي في الصحراء للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات المغربية.

ويأتي استخدام المغرب لهذه المسيرات عن بعد، بعدما أثبتت نجاعتها في العديد من الحروب في العالم، حيث يُمكن الاعتماد عليها للقيام بطلعات جوية وقصف الأهداف بدقة دون الخشية من وقوع خسائر في الأرواح، كما أن أحجامها الصغيرة تُسهل عليها القيام بالمناورات لتفادي الإسقاط بالصواريخ المضادة.

ووفق ذات المصادر، فإن عناصر تابعة لـ"الجيش الصحراوي في الناحية العسكرية الثانية"، قاموا بتنفيذ هجوم على قواعد عسكرية مغربية خلف الجدار الأمني، وأطلقوا عدد من القذائف، قبل أن تقوم "درون" مغربية بطلعة جوية وقامت بقصفهم مخلفة 3 قتلى لقوا حتفهم في عين المكان.

وكان ممثل البوليساريو في الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، قد أعلن في وقت سابق في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، مقتل سعيد خطري بره، ما يشير إلى أن القائد القتيل كان في مهمة عسكرية ضد القوات المغربية باءت في النهاية بمصرعه.وذكر أن طائرة "درون" مغربية، رصدت تحركات مشبوهة لمركبة عسكرية تابعة للبوليساريو فقامت بقصفها في الحال، الأمر الذي أدى إلى مصرع خطري سعيد بره القائد لما تسميه بالناحية العسكرية الرابعة.