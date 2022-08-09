الجزائر تستضيف تدريبات "درع الصحراء 2022" لأول مرة مع روسيا في نوفمبر المقبل

ستتم التريبات بمشاركة نحو 80 عسكريا من وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكريا جزائريا.

أعلنت موسكو أن التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي تحمل اسم "درع الصحراء 2022" ستُجرى في الجزائر للمرة الأولى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة نحو 80 عسكريا من وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكريا جزائريا.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية فإن التدريب سيجرى في ساحة تدريب قاعدة حماقير في الجزائر. وخلال التمرين، ستقوم القوات بمهام للبحث عن جماعات إرهابية وكشفها والقضاء عليها في مناطق صحراوية.

وكانت التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة الأولى قد أجريت في أوسيتيا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بمشاركة ما مجموعه نحو 200 جندي.

ويتضمن جدول المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لعام 2022 تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة من كل من مصر وكازاخستان وباكستان.