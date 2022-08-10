الجيش الجزائري: القبض على 5 عناصر دعم "للجماعات الإرهابية"وإحباط إدخال المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أحبطت الجيش محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 212 كيلوغرام من الكيف المعالج

أعلن الجيش الجزائري في بيان، القبض على 5 عناصر دعم "للجماعات الإرهابية" في عمليات منفصلة (شملت الفترة الممتدة من 3-9 أغسطس/آب الجاري) وتدمير مخبأ يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع بمدينة سكيكدة.

وأوضح البيان الذي أورده موقع "الشروق "الجزائري أن "المخبأ يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع، حيث تم العثور عليه خلال عملية بحث وتفتيش بسكيكدة" وتابع البيان “أوقفت عناصر مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 8 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 212 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 7 تجار مخدرات آخرين وضبط 49286 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية”.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 70866 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 180 شخصا وضبطت 18 مركبة و332 مولدا كهربائيا و250 مطرقة ضغط و13 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 14 شخصا وضبط 5 بنادق صيد ومسدس آلي و80519 علبة من مادة التبغ و3367 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 105 طن، وهذا بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وسطيف وباتنة وإن ڤزام.