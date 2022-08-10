الصومال: تفجير انتحاري يستهدف قصر الرئاسة جنوبي البلاد

"إرهابيا يحمل حزاما ناسفا أثناء محاولته دخول أحد مداخل القصر الرئاسي، فجر نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة"

ذكرت مصادر إعلامية محلية في الصومال، أن انتحاريا استهدف القصر الرئاسي بولاية هيرشبيلى جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وقالت أجهزة الأمن، إن "إرهابيا يحمل حزاما ناسفا أثناء محاولته دخول أحد مداخل القصر الرئاسي، فجر نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة"

وبحسب المصادر نفسها، أسفر التفجير عن سقوط قتلى وجرحى دون معرفة مزيد من التفاصيل على الفور، في ما لم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الساعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب بتنظيم "القاعدة" تقوم بتنفيذ مثل هذه الهجمات.

وكان قد وقع "تفجير إرهابي بسيارة مفخخة" الأحد المنصرم في مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى جنوبي الصومال، تزامن مع منح البرلمان الصومالي ثقته بأغلبية ساحقة للحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.