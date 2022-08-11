المغرب: توقيف عنصر موالي لـ"داعش" بمدينة تطوان خطط لتنفيذ مشاريع إجرامية والمنشآت العمومية والخاصة

نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف

أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، اليوم الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم "داعش"، (36 عاما) للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام".

وحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه "تم توقيف العنصر المتطرف بمدينة تطوان(شمال المغرب)، في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر "القوة الخاصة" التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وتعاون ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الموقوف الموالي لتنظيم "داعش"متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية، فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف والتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المخططات الإرهابية التي انخرط في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاته المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.