مصادر عسكرية تونسية: اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر "إرهابية" بالقصرين

تحقيق إصابات مباشرة باتجاه العناصر الإرهابية، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات سطحية وقد تم نقلهما إلى المشفى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسي محمد زكري، إن "تشكيلة عسكرية اشتبكت صباح اليوم الجمعة بجبل السلوم بمحافظة القصرين (وسط غرب) مع عناصر إرهابية"مشيرا إلى أنه "تم تحقيق إصابات مباشرة باتجاه العناصر الإرهابية، فيما أصيب عسكريان اثنان بإصابات سطحية وقد تم نقلهما إلى المستشفى العسكري وحالتهما مستقرة".

وكان أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في وقت سابق عن "الكشف عن 148 خلية إرهابية في البلاد، دون ذكر الفترة التي تمت فيها العملية. وفي 26 مارس/آذار الماضي"

وأضاف الجبابلي أن بلاده أحبطت مع دول صديقة عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف بلدانا مجاورة.

وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو/أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب