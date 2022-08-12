الجزائر: "المغرب يفبرك علاقة وهمية بين حزب الله والبوليساريو وإيران"

احتمال حصول البوليساريو عن طريق الجزائر على طائرات دون طيار من صنع إيراني، وهو من شأنه أن يشكل استفزازا للمغرب

قال المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء وبلدان المغرب العربي لدى الخارجية الجزائرية عمار بلاني،إن "المغرب يبذل قصارى جهده للتسويق لفكرة التحالف الجزائري-الإيراني، و فبركة علاقة وهمية بين حزب الله و البوليساريو، وأن كل ما يقال ما هو في الحقيقة إلا مجموعة من استقراءات خيالية، مبنية على ادعاء كاذب”،

وتأتي هذه التصريحات، تزامنا مع إقرار الكونغرس الأمريكي في تصويته على مشروع قانون التخصيص للسنة المالية 2023، بندا يقضي بدعم القدرات العسكرية المغربية، وخاصة في مجال الردع الجوي، وفي سياق تحدثت فيه تقارير اعلامية عن احتمال حصول البوليساريو عن طريق الجزائر على طائرات دون طيار من صنع إيراني، وهو من شأنه أن يشكل استفزازا للمغرب.

ويسمح قرار الكونغرس الأمريكي بتزويد القوات المسلحة الملكية المغربية بمنظومة دفاع جوي ضد تهديدات صاروخية وهجمات بطائرات بدون طيار، لحمايته من هجمات يرجح أن تشنها البوليساريو بواسطة “درونات” إيرانية.

وكان المغرب، أعلن في شهر مايو/أيار من عام 2018، عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو ومدها بالأسلحة وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن"الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها، واتهم حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو"