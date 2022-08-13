تقرير : تعديل وزاري يطال حكومة المغرب في نهاية الشهر الجاري

تابعت المجلة، أن "هذا التعديل سيتم إجراؤه قبل نهاية غشت/آب الجاري، على أن تعديلا أكبر سيهم وزراء آخرين"

أعلنت مجلة "جون أفريك"، أمس الجمعة، أن الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، ستعرف تعديلا مرتقبا سيشمل اثنين من أهم وزرائها ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن يمتد لآخرين مستقبلا.

وقالت المجلة، إن "فؤاد عالي الهمة، مستشار العاهل المغربي محمد السادس، اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة".

وأشارت المجلة نقلا عن مصادرها، إلى أن "التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.

وتابعت المجلة، أن "هذا التعديل سيتم إجراؤه قبل نهاية غشت/آب الجاري، على أن تعديلا أكبر سيهم وزراء آخرين في وقت لاحق.