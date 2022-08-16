منطقة الساحل الأفريقي: جماعة تابعة لـتنظيم"القاعدة" تعلن مقتل 4 عناصر من "مرتزقة فاغنر" الروسية بمالي

"مقتل أربعة مرتزقة ينتمون إلى مجموعة الأمن الخاصة الروسية فاغنر في كمين قرب باندياجارا بوسط مالي"

أعلنت جماعة "جهادية" مرتبطة بتنظيم"القاعدة" أنها قتلت أربعة مرتزقة ينتمون إلى مجموعة الأمن الخاصة الروسية "فاغنر" في كمين قرب باندياجارا بوسط مالي. بحسب ما أعلنته مجموعة سايت "إنتليجنس غروب"

وقالت الوحدة الإعلامية للجماعة التي تسمى "نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل الأفريقي في بيان إنها "نصبت كمينًا لمجموعة من جنود "فاغنر" ،السبت المنصرم، أثناء ركوبهم دراجات نارية في منطقة باندياجارا" بحسب ترجمة للبيان الذي يرصد تصريحات "الجماعات الإرهابية".

وتكافح مالي لوقف تمرد اشتد بعد انتفاضة عام 2012 وامتد منذ ذلك الحين إلى البلدان المجاورة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وأقرت الحكومة الروسية بوجود أفراد من شركة فاغنر في مالي، لكن حكومة مالي وصفتهم بأنهم مدربون من الجيش الروسي وليسوا متعاقدين آمنيين.

وفي يوليو/تموز، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هجوم على القاعدة العسكرية الرئيسية في مالي، والذي قالت إنه كان ردا على التعاون الحكومي مع فاجنر.

وكانت حكومة مالي الانتقالية نفت رسميا نشر عناصر من مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية في البلاد.وقالت الحكومة في بيان، "لم يتم نشر عناصر من مجموعة "فاغنر" الأمنية في مالي".

ومؤخرا، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، نظيره الروسي سيرجي لافروف من أي انخراط لمجموعة فاجنر الروسية في النزاع الذي تشهده مالي. وتفيد تقارير بأن حكومة مالي، التي يهيمن عليها العسكريون، على وشك التعاقد مع ألف من عناصر مجموعة فاغنر.