تونس: الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء هذا المساء ليدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ رسميا

كراقبون:"قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لحركة النهضة ومرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة".

قبيل ساعات قليلة من مؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء دستور تونس، هبّت رياح التغيير من القضاء برفض آخر الطعون، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، عن النتائج النهائية للاستفتاء، ليدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ رسميا.

وسبق للمحكمة الإدارية، أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".

ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لحركة النهضة التي يتراسها راشد الغنوشي، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 26 يوليو/تموز المنصرم، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6 في المئة.