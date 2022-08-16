الدار البيضاء أغنى مدينة بالمغرب بثروة تصل إلى 43 مليار دولار مملوكة للقطاع الخاص

تربعت مدينة جوهانسبورغ الجنوب الإفريقية على صدارة المدن الإفريقية بثروة إجمالية وصلت إلى 239 مليار دولار

تم تصنيف مدينة الدار البيضاء(غرب المغرب) كأغنى مدينة مغربية وذلك ضمن التصنيف الجديد لمؤسسة “هينلي آند بارتنرز” المتخصصة في مجالات الإقامة والهجرة وتهتم بمتابعة إجمالي ثروات القطاع الخاص في المدن الإفريقية الكبرى بمبلغ 43 مليار دولار مملوكة للقطاع الخاص.

وجاء تصنيف العاصمة الاقتصادية خلف مدن من جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا، محتلة المركز الثامن إفريقيا، لكنها تصدرت الترتيب الوطني حيث جاءت متبوعة بمدينة مراكش بثروة تقدر بـ12 مليار دولار لتحتل المركز 17 إفريقيا، وهو نفس المركز الذي تحتله أيضا مدينة طنجة وبنفس المبلغ من الثروة التي يملكها القطاع الخاص.

وبحسب مؤسسة"هينلي آند بارتنرز” تربعت مدينة جوهانسبورغ الجنوب الإفريقية على صدارة المدن الإفريقية بثروة إجمالية وصلت إلى 239 مليار دولار في يد الخواص، متبوعة بمدينة كيب تاون بنفس البلد بثروة تقدر بحوالي 131 مليار دولار أمريكي، فيما احتلت العاصمة المصرية القاهرة المركز الثالث بإجمالي ثروة تقدر بـ128 مليار دولار، ثم مدينة لاغوس النيجيرية بإجمالي ثروة مملوكة للقطاع الخاص تقدر بـ 97 مليار دولار، علما أنه وحسب نفس التصنيف فإن إجمالي الثروات المملوكة للقطاع الخاص في إفريقيا يصل إلى 2.1 تريليون دولار، 50 في المائة منها تتواجد بخمس دول إفريقية هي: جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وكينيا.