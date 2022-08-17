المغرب: السجن عامين لإمرأة بسبب "الإساءة للإسلام" على فيسبوك

اعتقلت فاطمة كريم لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات "تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن

قضت محكمة مغربية بالسجن عامين مع النفاذ في حق مدونة أدينت "بالإساءة للدين الإسلامي"، على خلفية منشورات لها على موقع فيسبوك، وفق ما أفاد شقيقها أمس الثلاثاء.

وقال بوعزة كريم إن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومترًا شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي"، واصفا هذا الحكم الذي صدر الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن شقيقته سوف تستأنفه من أجل الحصول على البراءة.

واعتقلت فاطمة كريم في 15 تموز/يوليو لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات "تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أضاف شقيقها.

وأوضح بوعزة كريم أنها "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور المغربي، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه".

ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الالكترونية".

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش جنوب المغرب قد قضت العام الماضي، في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف بحق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت "مسا بالدين الإسلامي".

وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وجاء ذلك بعد تخفيف العقوبة إلى شهرين مع إيقاف التنفيذ.