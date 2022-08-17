القوات المصرية تقضي على قائد مذبحة مسجد الروضة في سيناء

بحسب نفس المصادر، فإن اسم قائد مذبحة الحقيقي هو حمزة عادل محمد الزاملي. ولد في قطاع غزة عام 1992 ،

تمكنت القوات المسلحة المصرية، من القضاء على قائد مذبحة “مسجد الروضة” في سيناء، والتي وقعت عام 2017 بالهجوم على المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة، ما ادى إلى وفاة 305 شخصًا.

وقالت المصادر القبلية لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت : "قتل تسعة مسلحين آخرين واعتقل ثلاثة ، وما زالت (الأعمال) العسكرية مستمرة حتى يتم التعامل مع جميع التهديدات التكفيرية" ، مستخدمة مصطلحًا يشير إلى المتطرفين.

وبحسب نفس المصادر، فإن اسم قائد مذبحة الحقيقي هو حمزة عادل محمد الزاملي. ولد في قطاع غزة عام 1992 ، لكنه فر إلى سيناء بعد اتهامه بتهريب المخدرات والسرقة.

وانضم حمزة إلى تنظيم داعش وسرعان ما أصبح أحد كبار قادته في سيناء. وكان يُعرف بأنه ثاني أعلى مسؤول في التنظيم.

وكان انفجار القنبلة المميتة في مسجد الروضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، والذي ألقت مصر باللوم فيه على تنظيم داعش، أدى إلى مقتل 305 أشخاص. وقبل الهجوم ، كان قد حذر الجهاديون من إقامة الشعائر الصوفية هناك.