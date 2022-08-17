المغرب : انقلاب حافلة لنقل المسافرين يودي بحياة 22 شخصا وإصابة آخرين

"الحصيلة الرسمية للحادث تشير إلى وفاة 16 مسافرا بعين المكان؛ فيما لقي 3 اشخاص مصرعهم بالمستشفى

تسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح اليوم الأربعاء، بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح بالمغرب في مصرع 22 شخصا، وإصابة أكثر من 32 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم عدد من الأطفال، حسب موقع هسبريس المغربي.

وكان المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمدينة خريبكة المغربية الدكتور عبد الاله دريد، قد أكد في وقت سابق من اليوم أن "الحصيلة الرسمية للحادث تشير إلى وفاة 16 مسافرا بعين المكان؛ فيما لقي 3 اشخاص مصرعهم بالمستشفى الاقليمي بخريبكة و نقل 4 أشخاص في حالة خطيرةالى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء"، حسب موقع اليوم 24 المغربي.

وتابع عبد الاله دريد، أن "الحافلة كانت تقل 44 شخص فيما لازال حوالي 21 شخص يتلقون العلاجات الضرورية بقسم المستعجلات بمستشفى خريبكة" مردفا أن "جميع الأطقم الطبية متواجد لتقديم الاسعافات اللازمة".

الحادث وقع في الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح عرف استنفار لمختلف السلطات المحلية والوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي، الذين هرعوا إلى عين المكان حيث تم الاستعانة بسيارات الإسعاف تابعة للجماعات القروية وآخرى تابعة للوقاية المدنية، لنقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة.