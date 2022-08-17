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  • المغرب: شابان إسرائيليان يشاركان في النسخة السابعة من"تحدي الرياح" في مدينة الداخلة في الصحراء

المغرب: شابان إسرائيليان يشاركان في النسخة السابعة من"تحدي الرياح" في مدينة الداخلة في الصحراء

i24NEWS

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تظهر صورة وزعته التي نشرها القصر الملكي المغربي في 13 يوليو 2022 ، ملك المغرب محمد السادس (يمين) يترأس مجلس الوزراء برفقة نجله الأمير مولاي حسن ، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.
Moroccan Royal Palace / AFPتظهر صورة وزعته التي نشرها القصر الملكي المغربي في 13 يوليو 2022 ، ملك المغرب محمد السادس (يمين) يترأس مجلس الوزراء برفقة نجله الأمير مولاي حسن ، في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.

غال:"المغرب والداخلة كانا دائما في مخططاتي لزيارته لطالما تحدث العديد عن هذا الموقع الذي كسب شهرة كبيرة"

شارك شابان من إسرائيل للمرة الأولى في النسخة السابعة لـ"تحدي الرياح" التي نظمت في مدينة الداخلة المغربية من 14 إلى 20 أغسطس/آب الجاري عبر خمس محطات في اتجاه مورتانيا، 

Video poster

وقال غال لـ i24NEWS: "شاهدت الداخلة في عدة فيديوهات لركوب الآمواج ومباشرة وقعت في حب هذه المدينة الجميلة هنا صحراء شاسعة المنظر بني ممزوج بلون البحر الأزرق الذي ترونه ورائي" وتابع"المغرب والداخلة كانا دائما في مخططاتي لزيارته لطالما تحدث العديد عن هذا الموقع الذي كسب شهرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية كنت شغوفا جدا لإكتشاف هذه المنطقة التي تفاجأت كثيرا بجمالها المياه رائعة والمناظر رائعة انا سعيد جدا"

وسرعان ما وقعا في حب هذه المدينة " إذا قام شخص ما بزيارة الداخلة لأول مرة ، فسنعلم بالتأكيد أنها لن تكون المرة الأخيرة". وكلاهما من إسرائيل ، قادمان من مناطق مختلفة ولديهما حياة مختلفة لكنهما يشتركان في نفس الشغف لركوب الأمواج بالطائرة الورقية.

و بدأ  غال  (27 عاما) ركوب الأمواج بالطائرة الورقية في سن 15 عامًا بفضل شقيقه ومنذ ذلك اليوم بدأت قصة جديدة، أما بالنسبة لزميله تيو ، الذي ولد في المكسيك وعاش في إسرائيل منذ سن السادسة، فبدأ ركوب الأمواج بالطائرة الورقية في سن 26 ومنذ ذلك الحين يسافر حول العالم بحثًا عن الأمواج والرياح.

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